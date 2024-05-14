Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат в дни проведения KazanForum

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Республика
14 мая 2024  16:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Дополнительные пригородные поезда назначены на период проведения форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

Поезд №7602 из Казани с 15 по 17 мая в аэропорт будет отправляться в 11:30 и прибывать в 12:00.

Электричка №7603 сообщением Аэропорт - Казань будет отправляться в 19:47 и прибывать в 20:13 15-19 мая.

XV Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане с 14 по 19 мая.

Ранее мы писали, что KazanForum-2024 откроют халяль-маркет, совещание по экспорту и министерские сессии. Также президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

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