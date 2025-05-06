Дополнительные майские выходные ударят по экономике, считает депутат

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Россия/Мир
6 мая 2025  15:47

Дополнительные выходные между майскими праздниками создали бы серьезную нагрузку на бюджет и нанесли удар по экономике, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил, что дополнительные выходные дни повлияют на федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, а также на коммерческие и некоммерческие организации. По его словам, переносы праздников должны учитывать интересы граждан, но без ущерба для экономики.

Нилов напомнил, что тема переноса праздников обсуждается уже 20 лет, с момента появления длинных новогодних каникул. Большинство граждан поддерживают продолжительные выходные в январе, а в мае правительство старается учитывать пожелания людей, сохраняя баланс. В этом году многие работники взяли отпуска или договорились с работодателями о сокращении рабочих дней между праздниками.

Депутат считает, что вводить дополнительные выходные не нужно, но важна гибкость работодателей для учета пожеланий сотрудников. По его мнению, в условиях текущей экономической ситуации и состояния рынка труда новые законодательные меры не требуются.

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