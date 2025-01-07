ДПС Казани оперативно доставили мужчину с подозрением на инсульт в больницу

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Город
7 января 2025  17:35

В Казани сотрудники ДПС проявили оперативность и помогли спасти жизнь человека. Накануне днем к экипажу патрульной машины обратился 42-летний водитель автомобиля Kia Sportage. Мужчина попросил сопроводить его до ближайшей больницы, так как в салоне находился его 40-летний родственник с подозрением на инсульт.

Инспекторы без промедления организовали сопровождение автомобиля до медицинского учреждения. Благодаря их оперативным действиям, больной был доставлен в больницу, где врачи смогли своевременно оказать ему необходимую помощь.

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