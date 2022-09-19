Драка в казанском кафе завершилась битой посудой на 35 тыс. рублей и 5 задержанными

Накануне вечером в казанском кафе «Троя» по улице Адоратского между посетителями и сотрудниками заведения произошла драка. Во время конфликта была разбита посуда на сумму около 35 тыс. рублей, сообщили «КВ» в пресс-службе УМВД Казани.

Персонал кафе нажал на тревожную кнопку, к месту прибыла группа быстрого реагирования. Им пришлось использовать газовый баллончик, чтобы успокоить нарушителей, передает «Татарстан-24». В итоге в драке пострадал один из сотрудников заведения – его с гематомой на голове и рассеченной губой госпитализировали медики «скорой».

Задержаны пять подозреваемых задержаны. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее «КВ» сообщали, что полицейские задержали водителя на каршеринге, который сел за руль пьяным после ссоры. На требование полицейских остановиться парень не реагировал. Теперь молодому человеку грозит ряд расходов – штраф за нетрезвую езду, неустойка от каршеринговой компании и компенсация эвакуатора и штрафстоянки.