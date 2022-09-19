 Полицейские задержали водителя на каршеринге, который сел за руль пьяным после ссоры
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Полицейские задержали водителя на каршеринге, который сел за руль пьяным после ссоры

На требование полицейских остановиться парень не реагировал.

Город
19 сентября 2022  10:37
Автор:
Ольга Ильина

Накануне вечером полицейские Казани обратили внимание на виляющий из стороны в сторону каршеринговый автомобиль. Стражи правопорядка несколько раз требовали водителя остановиться, однако он сильнее давил на педаль газа.

Через время машина остановилась – за рулем авто был сильно пьяный молодой человек. Он рассказал, что ранее был в гостях у девушки, и они поссорились. После чего он сел в каршеринг и решил ехать домой, несмотря на то, что был пьян.

Теперь молодому человеку грозит ряд расходов – штраф за нетрезвую езду, неустойка от каршеринговой компании и компенсация эвакуатора и штрафстоянки, передает «Татарстан-24».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани из-за ДТП по вине девушки на отечественном авто образовалась большая пробка.

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