Два человека получили ожоги при пожаре в казанской бане

В Советском районе Казани произошло возгорание в частной кирпичной бане на улице 1-й Поперечно-Дорожной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан, пожарные оперативно ликвидировали открытое пламя на площади 10 квадратных метров в одноэтажном строении размером 4×8 метров.

В результате происшествия пострадали двое местных жителей. 61-летний мужчина получил термический ожог левого колена первой степени ии 62-летняя женщина - аналогичное повреждение левого плеча. Несмотря на полученные травмы, оба пострадавших отказались от госпитализации.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным следствия, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: своевременной замены ветхой электропроводки, контроля за состоянием бытовых приборов и недопущения перегрузки электросетей.

Как отмечают специалисты, подобные происшествия особенно опасны в банных помещениях, где сочетание высокой влажности и неисправной электропроводки создает повышенный риск возгорания. Ведомство призывает жителей частного сектора регулярно проверять состояние электрохозяйства и использовать только сертифицированное оборудование.