Два человека получили ожоги при пожаре в казанской бане

news_top_970_100
Город
13 июня 2025  13:35

В Советском районе Казани произошло возгорание в частной кирпичной бане на улице 1-й Поперечно-Дорожной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан, пожарные оперативно ликвидировали открытое пламя на площади 10 квадратных метров в одноэтажном строении размером 4×8 метров.

В результате происшествия пострадали двое местных жителей. 61-летний мужчина получил термический ожог левого колена первой степени ии 62-летняя женщина - аналогичное повреждение левого плеча. Несмотря на полученные травмы, оба пострадавших отказались от госпитализации.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным следствия, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: своевременной замены ветхой электропроводки, контроля за состоянием бытовых приборов и недопущения перегрузки электросетей.

Как отмечают специалисты, подобные происшествия особенно опасны в банных помещениях, где сочетание высокой влажности и неисправной электропроводки создает повышенный риск возгорания. Ведомство призывает жителей частного сектора регулярно проверять состояние электрохозяйства и использовать только сертифицированное оборудование.

news_right_column_240_400
Новости
Два человека получили ожоги при пожаре в казанской бане
Павел Козенко стал победителем I Республиканского конкурса патриотической песни
Татарстан - один из лидеров реализации программы активного долголетия
За сутки в Казани зафиксировано три аварии с пострадавшими
Татарстане покупает жилье для обеспечения детей-сирот
Трагедия в Чистопольском районе: при пожаре погибла 9-летняя девочка
Критика в браке: как слова разрушают любовь и семью
Критика в браке: как слова разрушают любовь и семью
Стоит ли отказываться от хлеба?
Стоит ли отказываться от хлеба?