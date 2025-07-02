Два легионера усилили «Ак Барс»

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Спорт
2 июля 2025  10:26
Автор:
Эдгар Витковский

Первые новички казанцев в межсезонье.

«Ак Барс» представил первых новичков межсезонья-2025 - ими стали канадские легионеры Уайатт Калинюк и Брэндон Биро. Контракты с новичками рассчитаны на один сезон.

Калинюк - защитник, имеющий опыт выступлений в Европе. Последний сезон он провел в финской Liiga, где защищал цвета «Пеликанс». Суммарно он отыграл 66 матчей и набрал 36 (10+26) очков. По итогам сезона «Пеликанс» заняли предпоследнее место в регулярке, но сумели сохранить прописку в элите по итогам стыковых матчей с «Йокеритом» (4-1).

Биро - форвард, который последний год провел в АХЛ в составе «Коачелла Вэлли Файрбердс». Он набрал 36 (7+29) очков в 61 матче, однако команда вылетела во втором раунде плей-офф в серии с «Абботсфорд Кэнакс» (1-3).

 

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