Движение на воде у Свияжска закроют для судов на время фестиваля

В период проведения музыкального фестиваля SVIYAGA FEST 2025 в акватории Зеленодольского района будет действовать временное ограничение на движение плавсредств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

С 5 по 6 июля 2025 года в радиусе 600 метров от береговой линии острова-града Свияжск запрещено передвижение любых маломерных судов, включая прогулочные катера, парусники, гидроциклы и гребные лодки. Исключение сделано только для транспортных средств, непосредственно задействованных в организации мероприятия.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на Главное управление МЧС России. Специалисты ведомства будут следить за порядком на воде в указанные часы: 5 июля с 6:00 до 14:00 и 6 июля с 4:00 до 14:00.

Власти подчеркивают, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности участников масштабного культурного события. Ограничение позволит избежать несанкционированного проникновения посторонних плавсредств в зону проведения фестиваля.