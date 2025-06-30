Движение на воде у Свияжска закроют для судов на время фестиваля

news_top_970_100
Республика
30 июня 2025  08:59

В период проведения музыкального фестиваля SVIYAGA FEST 2025 в акватории Зеленодольского района будет действовать временное ограничение на движение плавсредств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

С 5 по 6 июля 2025 года в радиусе 600 метров от береговой линии острова-града Свияжск запрещено передвижение любых маломерных судов, включая прогулочные катера, парусники, гидроциклы и гребные лодки. Исключение сделано только для транспортных средств, непосредственно задействованных в организации мероприятия.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на Главное управление МЧС России. Специалисты ведомства будут следить за порядком на воде в указанные часы: 5 июля с 6:00 до 14:00 и 6 июля с 4:00 до 14:00.

Власти подчеркивают, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности участников масштабного культурного события. Ограничение позволит избежать несанкционированного проникновения посторонних плавсредств в зону проведения фестиваля.

news_right_column_240_400
Новости
600 мероприятий ко Дню семьи пройдут в Татарстане
20 кг наркотиков изъяли при задержании курьера на трассе М-12
280 млн рублей направят на проектирование второй ветки казанского метро
В субботу в Зеленодольске состоится праздник «Иван Купала»
В Казани зафиксировали 119 незаконных врезок в водопровод за полгода
В Татарстане модернизировали участок трассы в Муслюмовском районе
УФАС намерена провести мониторинг цен на воду и еду в аэропортах РТ
Движение на участке улицы Аделя Кутуя ограничат на 4 месяца