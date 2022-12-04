На трассе в РТ водитель легковушки погиб после столкновения с «Камазом»

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-239 около поселка Карабаш Бугульминского района сегодня рано утром. Отечественная легковушка «Лада» столкнулась с «Камазом». В итоге легковушка оказалась под колесами грузовика, перед «Лады» полностью смяло.

В аварии погиб водитель легковушки, в авто, по сообщения очевидцев, больше никого не было, передает «Татар-информ».

Ранее «КВ» сообщали, что на 81 километре автодороги Челны – Заинск – Альметьевск произошло смертельное ДТП. Водитель «Камаза», по предварительным данным, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра, не учел ширину проезжей части, в результате чего создал препятствие двигающейся по «встречке» легковушке. В результате аварии 64-летний водитель «КИА» и его 47-летний пассажир скончались на месте.