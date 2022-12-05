Водитель «Лады» погиб, выехав на «встречку» на трассе в Лаишевском районе РТ

В воскресенье на трассе «Казань – Оренбург» в Лаишевском районе РТ произошло смертельное ДТП. 29-летний водитель авто «Лада Гранта» в зоне действия знака «Обгон запрещен», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с «Фольксвагеном». От удара последний опрокинулся в кювет.

В результате водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте. Водителя «Фольксвагена» с травмами госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Напомним, это вторая смертельная авария за воскресенье, 4 декабря. Ранее «КВ» сообщали, что смертельное ДТП произошло на трассе Р-239 около поселка Карабаш Бугульминского района. Отечественная легковушка «Лада» столкнулась с «Камазом». В итоге легковушка оказалась под колесами грузовика, перед «Лады» полностью смяло. Водитель отечественного авто погиб.