 Водитель «Лады» погиб, выехав на «встречку» на трассе в Лаишевском районе РТ
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Водитель «Лады» погиб, выехав на «встречку» на трассе в Лаишевском районе РТ

Второй участник ДТП – водитель иномарки – госпитализирован.

Республика
5 декабря 2022  15:50
Автор:
Ольга Ильина

В воскресенье на трассе «Казань – Оренбург» в Лаишевском районе РТ произошло смертельное ДТП. 29-летний водитель авто «Лада Гранта» в зоне действия знака «Обгон запрещен», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с «Фольксвагеном». От удара последний опрокинулся в кювет.

В результате водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте. Водителя «Фольксвагена» с травмами госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Напомним, это вторая смертельная авария за воскресенье, 4 декабря. Ранее «КВ» сообщали, что смертельное ДТП произошло на трассе Р-239 около поселка Карабаш Бугульминского района. Отечественная легковушка «Лада» столкнулась с «Камазом». В итоге легковушка оказалась под колесами грузовика, перед «Лады» полностью смяло. Водитель отечественного авто погиб.

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