Дворец земледельцев занял второе место в голосовании за купюру в 1000 рублей

Голосование завершилось и проходило всего две недели на портале Центрального банка страны, в нем приняли участие почти 700 тысяч граждан. Участники выбирали символы для обратной стороны новой банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Из 25 представленных объектов, конкурировавших в голосовании, большинство голосов собрало три объекта. Первое место по количеству голосов занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор», который набрал 147 894 голоса. На втором месте оказалась Казанская достопримечательность — Дворец земледельцев, получившая 131 501 голос. Третье место досталось Саратовскому автомобильному мосту через Волгу с 115 066 голосами.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что окончательное решение о том, какой символ будет изображен на банкноте, теперь принимает группа экспертов. Они определят, какие элементы будут представлены на лицевой стороне, и какие изобразят в виде микрорисунков.

— Теперь всё зависит от наших художников, — подчеркнула Набиуллина.

Хотя точные сроки подготовки новой купюры еще не озвучены, Набиуллина сообщила, что работа займет около года, и ожидается, что новинка будет представлена к концу 2025 года.