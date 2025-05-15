Единая лига ВТБ осталась без иностранных клубов

Последний иностранный клуб, «Астана» из Казахстана, не примет участия в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Об этом заявил президент Лиги Сергей Кущенко.

– Известно, что «Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой Молодёжной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду ещё через год, – отметил функционер.

Напомним, что «Астана» выступала в Единой лиге ВТБ с сезона 2011/12. Наилучшим результатом за это время стал выход в ¼ финала плей-офф в сезонах 2014/15, 2016/17 и 2018/19. В сезоне 2024/25 астанинцы заняли последнее место в регулярном чемпионате, одержав две победы в 44-х матчах. Сезоном ранее из состава участников выбыл ещё один зарубежный клуб – «Минск».