Единая лига ВТБ осталась без иностранных клубов

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Спорт
15 мая 2025  12:55
Автор:
Эдгар Витковский

Последний иностранный клуб, «Астана» из Казахстана, не примет участия в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Об этом заявил президент Лиги Сергей Кущенко.

– Известно, что «Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой Молодёжной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду ещё через год, – отметил функционер.

Напомним, что «Астана» выступала в Единой лиге ВТБ с сезона 2011/12. Наилучшим результатом за это время стал выход в ¼ финала плей-офф в сезонах 2014/15, 2016/17 и 2018/19. В сезоне 2024/25 астанинцы заняли последнее место в регулярном чемпионате, одержав две победы в 44-х матчах. Сезоном ранее из состава участников выбыл ещё один зарубежный клуб – «Минск».

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