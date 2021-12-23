 «Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного ректора КФУ Гафурова
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«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного ректора КФУ Гафурова

Ильшата Гафурова подозревают в заказе убийства елабужского депутата в 1999 году.

Республика
23 декабря 2021  15:00
Автор:
Василина Олейник

Президиум регионального политсовета «Единой России» вынес решение приостановить членство в партии ректора КФУ Ильшата Гафурова из-за возбужденного против него уголовного дела. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Очень неприятная информация. Будем думать, что она не подтвердится, – отметил секретарь Татарстанского регионального отделения партии и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. – Работа по выяснению всех обстоятельств продолжается. Следственные органы занимаются этим вопросом». 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был арестован по подозрению в заказе убийства депутата Елабужского городского совета и предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году. В отношении него заведено уголовное дело по двум статьям УК РФ. 

Ректора задерживали силовые струткуры федерального центра. Задержание прошло позавчера, 21 декабря, вечером. Сразу после задержания ректора доставили в Москву. 

Басманный суд Москвы отправил Ильшата Гафурова в СИЗО на 2 месяца. 

 

 

 

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