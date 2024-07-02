Египет, Ливия и Алжир стали основными импортерами зерна из Татарстана

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Республика
2 июля 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, в этом сезоне – а это период с апреля по сегодняшний день – Татарстан уже отгрузил на экспорт свыше 170 тысяч тонн зерновых культур.

Это значительно превышает показатели за весь 2023 год, когда из республики в зарубежные страны было отправлено 109 тысяч тонн зерна.

Примечательно, что именно четыре страны – Саудовская Аравия, Ливия, Египет и Алжир – являются основными импортерами зерна из РТ.

Сегодня в Татарстане работает 44 элеватора, общий объем единовременного хранения которых составляет 2,5 млн тонн зерна. Ранее мы писали, что в Тукаевском районе Татарстана завершено строительство нового элеватора, рассчитанного на хранение 42 тысячи тонн зерна.

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