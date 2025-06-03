Экологи Татарстана выявили три незаконные свалки в юго-восточных районах

Специалисты Юго-Восточного управления экологического надзора в ходе рейдовых мероприятий обнаружили три несанкционированных места складирования отходов на территории Нурлатского и Лениногорского районов.

Наибольшую площадь - 650 квадратных метров - занимает свалка в Тимерлекском сельском поселении. В Нурлате на улице Шоссейная зафиксирована свалка площадью 72 квадратных метра, а в селе Старая Письмянка - 27 квадратных метров.

Как сообщили в Минэкологии РТ, в адрес местных администраций уже направлены официальные предписания с требованием незамедлительной ликвидации выявленных свалок. Ведомство держит на контроле исполнение данных распоряжений.

Экологи напоминают, что несанкционированное размещение отходов не только загрязняет окружающую среду, но и влечет административную ответственность. Жителей республики призывают сообщать о подобных нарушениях по телефону экологической горячей линии.