Экологи Татарстана выявили три незаконные свалки в юго-восточных районах

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Республика
3 июня 2025  14:41

Специалисты Юго-Восточного управления экологического надзора в ходе рейдовых мероприятий обнаружили три несанкционированных места складирования отходов на территории Нурлатского и Лениногорского районов.

Наибольшую площадь - 650 квадратных метров - занимает свалка в Тимерлекском сельском поселении. В Нурлате на улице Шоссейная зафиксирована свалка площадью 72 квадратных метра, а в селе Старая Письмянка - 27 квадратных метров.

Как сообщили в Минэкологии РТ, в адрес местных администраций уже направлены официальные предписания с требованием незамедлительной ликвидации выявленных свалок. Ведомство держит на контроле исполнение данных распоряжений.

Экологи напоминают, что несанкционированное размещение отходов не только загрязняет окружающую среду, но и влечет административную ответственность. Жителей республики призывают сообщать о подобных нарушениях по телефону экологической горячей линии.

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