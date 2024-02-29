Экологи в РТ предотвратили ущерб на 65 млрд рублей

С 2019 года в Татарстане реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого ведется надзорная деятельность.

За время его существования в республике было проведено 1125 природоохранных мероприятий, на которые было выделено 60,5 млрд рублей, 35,5 млрд из которых предоставили экологически ориентированные предприятия.

Подробнее об этом рассказал на брифинге в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Благодаря проведенной работе в Татарстане был предотвращен ущерб окружающей среде на сумму 65,6 млрд рублей. По объему вложений в экологические мероприятия республика вот уже несколько лет занимает ведущую позицию в ПФО.

Важной частью деятельности экологов в Татарстане является реализация шести федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО». Всего было проведено 30 масштабных мероприятий на сумму 17,6 млрд рублей.

Проведенная работа позволила улучшить экологические условия проживания 2,7 млн татарстанцев. Несмотря на постоянный рост экономики региона, за шесть лет в Татарстане были сокращены объемы выбросов вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а также их сбросов в водоемы на 23,9%. Такой результат стал возможен благодаря строительству и реконструкции ряда инфраструктурных объектов, включая очистные сооружения, системы водоотведения.

- Замена устаревшего технологического оборудования на современное позволила существенно снизить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, - подчеркнул министр. - В рамках мониторинга атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов стали реже выявлять превышения загрязняющих веществ.

С конца 2022 года отмечается рост количества жалоб на загрязнение воздуха в северной части Казани. Глава Минэкологии РТ сообщил, что за 81% выбросов отвечают шесть предприятий, находящихся под федеральным надзором. Для решения проблемы была создана межведомственная группа.

В 2024 - 2026 годах запланирована реализация восьми мероприятий, финансирование которых составит 5,7 млрд рублей. Одной из крупных поставленных задач стало оздоровление 29 водных объектов и реконструкция 17 очистных сооружений. Так, в Казани по инициативе Татарстанского отделения Российского экологического общества будет очищена река Нокса, средства на это выделены из федерального бюджета. Проект предусматривает уборку берегов, в которой могут принять участие активисты и общественные организации. В общей сложности планируется очистить 28 км русла реки.

В Набережных Челнах ожидается очистка второго участка реки Мелески. Первый был очищен в прошлом году. Теперь на очереди второй участок длиной 3 км. Проект стоимостью 320 млн рублей планируется реализовать до конца 2026 года.