Экс-глава сельского поселения в Татарстане рассказал, почему отправился на СВО

Глава Письмянского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана принял решение отправиться на СВО.

О решении Рамис сообщил своей жене Земфире всего за несколько часов до отправки. Он давно готовился физически и морально, понимая важность защиты страны. Несмотря на уговоры остаться, Рамис настоял на своем, передал служебные полномочия и 21 декабря 2023 года отправился на передовую.

Находясь «за красной ленточкой», Рамис, получивший позывной «Хазар», служит в радиоэлектронной разведке. Военный не жалуется на условия службы, говоря, что разведрота обеспечена всем необходимым. Однако он признается, что самое страшное на СВО – человеческие потери. Он понял цену настоящей дружбы, видя как бойцы, прошедшие через горячие точки в Чечне и Сирии, всегда готовы прийти на помощь и никогда не оставят друг друга на поле брани.

Рамис уверен, что на фронте нет места различиям – все бойцы сплочены в единую силу, объединенные общей целью – защитой России.

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