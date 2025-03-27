Экс-глава ЗАГСа Татарстана останется под домашним арестом

Вахитовский районный суд Казани принял решение продлить срок домашнего ареста для бывшей начальницы Управления ЗАГСА при Кабинете Министров Республики Татарстан, Гульшат Нигматуллиной, еще на три месяца, сообщает «Татар-информ».

На старте судебного заседания прокурор обратился с ходатайством о продлении меры пресечения в отношении обоих подсудимых. Помимо Нигматуллиной, под домашним арестом находится и экс-заместитель главы ЗАГСА РТ, Ренат Ахметзянов. Оба фигуранта дела просили суд о смягчении меры пресечения.

Ахметзянов мотивировал свою просьбу необходимостью ухода за отцом, которому предстоит хирургическое вмешательство, и просил заменить арест на подписку о невыезде.

Адвокат Нигматуллиной акцентировал внимание суда на том, что его подзащитная является опекуном 27-летнего сына, имеющего инвалидность второй группы.

Сама Гульшат Нигматуллина заявила в суде, что следствие завершено, все свидетели опрошены, и она лишена возможности работать. Она подчеркнула, что не оказывала давления на свидетелей и всегда соблюдала условия домашнего ареста. «Прошу учесть наличие сына-инвалида на иждивении и заменить меру пресечения на запрет определенных действий», – обратилась она к суду.

Согласно данным следствия, в 2020 году Нигматуллина дала указание своему заместителю и главному бухгалтеру собрать премии с сотрудников, предназначенные для оплаты перевода документов с латиницы на русский язык. Собранные средства, превышающие 16 миллионов рублей, были, по версии следствия, использованы ею по своему усмотрению.