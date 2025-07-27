Экс-голкипер «Рубина» Юрий Дюпин продолжит карьеру в «Сочи»

Экс-голкипер «Рубина» Юрий Дюпин перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба с черноморского побережья. В сезоне 2024/25 вратарь выступал за «Краснодар», но отыграл в составе «быков» всего пять игр в Кубке России. Суммарно Дюпин пропустил 10 мячей и одержал «сухую» победу над «Пари НН» (1:0).

В 2019-2024 годах вратарь выступал за «Рубин» в качестве игрока основы. В 148 играх за казанцев Дюпин 52 раза отстоял «на ноль» и пропустил 173 мяча.

ФК «Сочи» по итогам минувшего сезона пробился в РПЛ. Помимо Дюпина в ростере команды есть три вратаря, в том числе 20-летний Александр Дегтев, выступавший в роли основного в сезоне 2024/25.