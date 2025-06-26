Экс-нападающий «Рубина» вывел испанский клуб в Ла Лигу

В минувшие выходные красивая футбольная история случилась в Испании: по итогам стыковых матчей клуб «Реал Овьедо» вернулся в Ла Лигу спустя четверть века.

Российским болельщикам клуб знаком по второй половине 90-х годов - тогда в его футболке выступал защитник Виктор Онопко. За «Овьедо» он отыграл более двухсот матчей и стал свидетелем начала падения клуба в низшие дивизиона. У нынешнего успеха есть свой творец - главный тренер Велько Паунович. И он непосредственно связан с Казанью. Вспоминаем историю форварда, который не закрепился в России.

Отец играл в финале ЧЕ

Фото: скриншот видео Rutube

Велько Паунович родился в Югославии в 1977 году в Струмице, на территории современной Северной Македонии, но всегда подчеркивал свою сербскую идентичность. Отец будущего игрока «Рубина», футболист, защитник Благое Паунович 10 лет играл в белградском «Партизане», а со сборной Югославии добирался до финала чемпионата Европы в 1968-м. Велько пошел по стопам отца и начал путь с академии «Партизана», но только выбрал для себя игру в нападении.

Летом 1995-го, когда в Югославии вовсю полыхала война, отец принял решение вывезти сына в Испанию. Так в 17 лет Паунович оказался в «Марбелье», а спустя год - в мадридском «Атлетико». Форвард неплохо начал в Мадриде, отыграл половину чемпионата 1996/97, однако уже в следующем сезоне потерял место в составе и поехал по арендам. С «Мальоркой» он успел сыграть в финале Кубка Кубков и выиграть Суперкубок Испании, затем с «Реал Овьедо» и Онопко вылетел из Ла Лиги, поиграл за «Тенерифе», «Ганновер» и «Хетафе». Несмотря на бесконечные аренды, за карьеру Паунович успел закрепиться в составе «Атлетико», отыграть 116 матчей, забить 20 голов, поиграть вместе с Кристианом Вьери и увидеть восхождение Фернандо Торреса. В Испании Паунович стал своим и даже оформил второй паспорт, но сердце его принадлежало Сербии. Хотя в сборную форварда вызвали всего два раза: однажды он сыграл за Югославию, а в 2004-м - за объединенную Сербию и Черногорию.

Два гола за год в России

Зимой 2007-го «Рубин» здорово пошумел на трансферном рынке. В Казани за рекордные 7 млн евро продали «Зениту» свой главный актив - форварда Алехандро Домингеса. Еще 200 тысяч удалось выручить за Романа Широкова, который отправился в «Химки». Столь солидный трансферный бюджет позволял серьезно поработать на рынке и усилиться.

Из «Торпедо», вылетевшего в Первый дивизион, был выкуплен защитник Сергей Будылин - он обошелся в 1,75 млн евро, но имел настолько шикарный удар с левой ноги, что 24 гола только в чемпионате говорят сами за себя. Вместе с Будылиным из тонущего «Торпедо» свободным агентом пришел Виталий Волков. В Эквадоре, в скромном «Эмелеке», Курбану Бердыеву удалось найти Кристиана Нобоа. За 21-летнего полузащитника казанцы отдали 800 тысяч евро, и буквально через несколько сезонов он раскрылся в топового игрока.

Но открытым оставался вопрос по линии атаки, где в обойме у Бердыева были лишь молодой Яркин да Гацкан. В конце февраля «Рубин» взял в аренду 25-летнего форварда «Коринтианса» Алехандре Жаилсона, пресса ту сделку оценивала в 200 тысяч евро. Однако нападающий, который забил всего два гола в январском чемпионате штата Паулиста, - это скорее игрок ротации. В роли основного форварда в начале марта 2007-го в Казань приехал 29-летний Велько Паунович.

На тот момент серб откровенно захандрил в «Хетафе». Ноль голов в Ла Лиге, один мяч в Кубке Короля, ожидаемо потерял место в составе. Статистика игрока позволила сторонам ударить по рукам за 800 тысяч евро при трансферной цене форварда в 2,25 млн. С «Рубином» Паунович заключил двухлетний контракт.

Фактически серб присоединился к команде в момент, когда все предсезонные сборы в Белеке уже завершились. 4 марта казанцы проиграли «Ростову» в первой игре Кубка России (1:3), а спустя три дня состоялся ответный матч. «Рубин» принимал «Ростов» во Владикавказе, где состоялся дебют Пауновича. Но за 90 минут ни он лично, ни команда ничего внятного не показали. «Рубин» проиграл 0:1 и вылетел из турнира.

11 марта «Рубин» взял старт в чемпионате страны и провалил игру в «Лужниках» с ЦСКА - 1:3. Паунович вновь получил место в основе, но закончил встречу с худшей оценкой в составе казанцев. Через неделю «Рубин» еще раз проиграл в Москве, теперь «Локомотиву» (1:2), а результативных действий от новичка так и не последовало. В перерыве между вторым и третьим туром команда Бердыева отправилась на еще один турецкий сбор, где провела контрольный матч с «Крыльями Советов». Игра стала бенефисом Пауновича - он оформил дубль.

Но дела в Премьер-лиге у нападающего откровенно не складывались. После шести матчей подряд без голов он выпал из состава, отыграл половину тайма в 9-м туре с «Амкаром», а в следующей игре получил всего 9 минут. Дальше Паунович и вовсе получил травму мениска и после операции вернулся на поле лишь в августе. Уже летом российская пресса говорила о том, что клуб выставит игрока на трансфер, но в Казани все же дождались дебютного гола новичка. 8 августа он забил «Спартаку» из Нальчика в Кубке, однако команда проиграла в дополнительное время и выбыла из турнира (2:3).

Характерно, что «Рубин» в 2007-м лихорадило. На старте клуб опустился в зону вылета, летом воспрял и выдал серию из пяти матчей без поражений, всерьез претендуя на попадание в еврокубки. А 25 августа казанцы преподнесли еще одну сенсацию, прибив на Центральном стадионе лидера - «Спартак» (3:1). Москвичи тогда шли с серией из восьми игр без поражений, а игра в Казани им аукнулась в концовке чемпионата, когда лидерство захватил «Зенит». Один из трех голов забил как раз Паунович. Но в дальнейшем он попадал в протокол исключительно по случаю желтых карточек.

Блеклый сезон подвиг менеджмент казанцев на серьезную перестройку зимой 2008-го. Под нее попал и Паунович, контракт с которым расторгли по соглашению сторон. Но к чемпионской команде он все же приложил руку.

Привел сербскую молодежку к золоту на ЧМ

После российского отрезка карьеры наш герой вернулся в Испанию, где всего семь матчей сыграл за «Альмерию». Летом 2008-го он перешел в родной «Партизан», однако постоянные травмы помешали перезапустить карьеру. В декабре он объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь, и отправился в школу тренеров. Тем больше шума летом 2011-го наделала новость, что Паунович возобновляет карьеру и отправляется за океан в МЛС. Форвард неожиданно для всех заключил однолетний контракт с «Филадельфией». 18 матчей, три гола и две передачи - таков итог заокеанского турне, которое стало действительно финальным.

Довольно скоро Паунович получил работу главным тренером в сборной Сербии. Поступательно он вел команды U18, U19, пока летом 2015-го не привел сербскую молодежку к сенсационной победе на чемпионате мира. Путь к трофею был сложным: сербы не одержали в плей-офф ни одной виктории в основное время. Венгров сломили в компенсационное, США выбили в серии пенальти, Мали и Бразилия поддались тоже только в дополнительные полчаса. В Белграде молодежку встречали на главной площади города - таких успехов скромная европейская страна никогда не достигала.

Затем тренерская карьера Пауновича стала совсем витиеватой. На четыре года он отправился в МЛС, в «Чикаго», но в плей-офф вышел всего раз. Дальше был «Рединг» из английского «Чемпионшипа», мексиканские «Гвадалахара» и «Тигрес». Нигде специалист не добивался больших побед, но в марте 2025-го принял предложение «Реал Овьедо», который в турнирной таблице выпал из зоны плей-офф. При Пауновиче испанцы не потерпели ни одного поражения до конца основного турнира и замерли в двух очках от прямого выхода в Ла Лигу. В стыковых матчах с «Мирандесом» «Реал Овьедо» потерпел гостевое поражение (0:1), но вырвал победу дома. В любимом стиле тренера - в дополнительное время.

Эксперты прочат специалисту большое будущее в профессии. Тем приятнее, что когда-то он был связан с Казанью. И кто знает, вдруг тренер Паунович в будущем еще окажется в «Рубине»?