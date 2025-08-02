Экс-руководителя предприятия в Татарстане обвиняют в хищении миллиона

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела одного из предприятий, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, летом 2024 года, после индексации зарплат, он убедил четырех подчиненных передавать ему часть надбавок под предлогом «хозяйственных нужд», присвоив таким образом более 1 млн рублей.

Преступная схема была раскрыта в ходе совместной работы следователей СК РФ по Республике Татарстан и оперативников МВД. Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд.