Экс-руководителя предприятия в Татарстане обвиняют в хищении миллиона

news_top_970_100
Республика
2 августа 2025  18:59

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела одного из предприятий, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, летом 2024 года, после индексации зарплат, он убедил четырех подчиненных передавать ему часть надбавок под предлогом «хозяйственных нужд», присвоив таким образом более 1 млн рублей.

Преступная схема была раскрыта в ходе совместной работы следователей СК РФ по Республике Татарстан и оперативников МВД. Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд.

news_right_column_240_400
Новости
82% дорог и 83% освещения: промежуточные итоги программы «Наш двор» в РТ
Экс-руководителя предприятия в Татарстане обвиняют в хищении миллиона
Слишком правильная
За осквернение воинских захоронений введена уголовная ответственность
Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили в Севастополе и Бахчисарае
Марвин Чуни проведёт сезон в аренде в «Сампдории»
На празднике «Я выбираю небо-2025» в Казани состоится авиашоу
Смертельное ДТП в Лениногорском районе унесло жизни двух человек