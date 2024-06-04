«Экспертный клуб» о летнем отдыхе детей: Опыт РТ может послужить примером для других регионов России

news_top_970_100
Республика
4 июня 2024  19:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году летняя оздоровительная кампания в Татарстане охватит рекордное количество детей – 172 тысячи. На организацию отдыха в республиканском бюджете выделено 2,5 миллиарда рублей, что на 388 миллионов больше, чем в прошлом году.

«Экспертный клуб» из Татарстана отмечает важность летнего отдыха для детей. По мнению спикеров, отдых позволяет детям отдохнуть от учебы, развить новые навыки, познакомиться с новыми людьми и укрепить здоровье.

Особое внимание в Татарстане, подчёркивают эксперты, уделяется организации отдыха для детей из неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей участников СВО. 

Также в республике ведется работа по увеличению количества лагерей и повышению их качества. Эксперты отмечают успешный опыт Татарстана в организации детского отдыха, который может служить примером для других регионов России.

Помимо традиционных лагерей в Татарстане, более 5 тысяч детей отправятся отдыхать на Черноморское побережье. В рамках кампании будет организовано более 1,5 тысяч лагерей всех форм отдыха.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
ЧП в Татарстане: сильный ветер сорвал крышу школы
«Экспертный клуб» о летнем отдыхе детей: Опыт РТ может послужить примером для других регионов России
Экомарафон «Трек года» стартует в Татарстане
Бесплатное обучение по нацпроекту в Татарстане прошло 35 тысяч человек
Татарстан выделил на летний отдых детей 2,5 млрд рублей
Рустам Минниханов встретился с Патриархом Кириллом
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град
Жилой массив «Чебакса» в Казани может получить статус объекта культурного наследия