Эксперты Татарстана: роль женщины в современном обществе требует нового взгляда

12 марта 2026  10:19

В преддверии и после 8 Марта представители республики на площадке Экспертного клуба обсудили, как меняется место женщины в семье, профессии и общественной жизни, и какие вызовы возникают на пути к гармоничному балансу.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин отметил, что женщины всё активнее осваивают технические и инженерные специальности, участвуют в чемпионатах профмастерства и строят карьеру. Задача системы образования, по его словам, — поддерживать этот выбор и обеспечивать равные возможности.

Первый проректор КИУ Игорь Бикеев обратил внимание на необходимость сохранять главную ценность — семью. Он подчеркнул огромную роль женщин в укреплении отношений и важность поддержки со стороны мужчин и общества. Отрадно, что, по его наблюдениям, большинство молодых людей по-прежнему называют семью своей ценностью.

Депутат Госдумы Айдар Метшин акцентировал, что сегодня женщина — и мать, и профессионал, и «эмоциональный якорь» семьи. Государство, по его словам, поддерживает женщину делом: доступными садами, гибкими графиками и другими решениями.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала современную женщину «ключевым управленцем собственной жизненной системы», которая совмещает карьеру, семью и общественную нагрузку. При этом она сохраняет роль хранительницы традиций и культурной преемственности. Баланс между традицией и модернизацией — главный вызов.

В Татарстане этот баланс проявляется особенно ярко: сильные традиционные представления о семье сочетаются с ростом числа женщин-руководителей, предпринимателей и управленцев. Павлова подчеркнула, что будущее социальной модели зависит от умения видеть в женщине не только символ, но и полноценного участника развития. Именно такой подход становится стратегическим ресурсом страны.

