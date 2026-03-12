МЧС опровергло фейк о введении режима ЧС и эвакуации в Татарстане

12 марта 2026  12:09
Автор:
Владислав Косолапкин
Автор фото: Фарит Муратов

Сегодня в соцсетях распространяется сообщение о том, что распоряжением Раиса РТ введен режим чрезвычайной ситуации из-за интенсивного снеготаяния и подъема воды в реках Кама, Меша и малых реках Закамья. В фейке также говорится об обязательной эвакуации населения.

В тексте перечислены зоны эвакуации: Казанская агломерация (Советский, Приволжский, Лаишевский районы), Закамская зона (Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск), а также Мамадышский, Буинский и Арский районы. Указаны даже сроки — сбор граждан с 16:00 ежедневно с 13 марта.

Как сообщили «КВ» в ГУ МЧС РФ по РТ, эта информация не соответствует действительности. Ведомство призывает доверять только официальным источникам.

