С 1 января электричка "Казань-Канаш" будет отправляться на три минуты раньше. Теперь поезд будет уходить с казанской станции в 17.58. Также на три минуты раньше она будет подъезжать и ко всем следующим остановкам соответственно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изменение расписания произошло по техническим причинам. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте АО «Содружество» или по телефону +7(937)625-04-33.

Ранее «КВ» сообщали о том, что в Казани собираются построить новые канализационные сети.