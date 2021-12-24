 Электричка «Казань-Канаш» будет отправляться на три минуты раньше
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Электричка «Казань-Канаш» будет отправляться на три минуты раньше

Изменение расписания коснется всех остановок электрички.

Город
24 декабря 2021  13:12
Автор:
Елена Молчанова

С 1 января электричка "Казань-Канаш" будет отправляться на три минуты раньше. Теперь поезд будет уходить с казанской станции в 17.58. Также на три минуты раньше она будет подъезжать и ко всем следующим остановкам соответственно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Изменение расписания произошло по техническим причинам. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте АО «Содружество» или по телефону +7(937)625-04-33. 

Ранее «КВ» сообщали о том, что в Казани собираются  построить новые канализационные сети. 

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