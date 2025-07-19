Эльмира Газизова: этнофестиваль «Каракуз» стал жемчужиной летнего сезона в РТ

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Республика
19 июля 2025  15:26

В Альметьевске стартовал пятый юбилейный этнофестиваль «Каракуз», вошедший в число ключевых событий масштабного проекта «Лето в Татарстане». Как отметила директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, мероприятие за годы существования превратилось в значимое культурное явление, привлекающее гостей со всей России.

«Каракуз» представляет собой уникальное сочетание народных традиций и современных технологий, создавая особую творческую экосистему. Фестиваль демонстрирует богатство татарской культуры через призму актуальных художественных форм и инновационных решений.

Проект «Лето в Татарстане», инициированный Раисом республики Рустамом Миннихановым, объединяет сотни мероприятий под открытым небом – от концертов и спортивных турниров до образовательных программ. Особое внимание уделяется благоустроенным общественным пространствам, которые становятся площадками для культурного диалога и творческого самовыражения.

«Благодаря системной работе руководства республики мы имеем возможность не только сохранять, но и современно интерпретировать наше культурное наследие», – подчеркнула Газизова, отметив вклад национальных проектов в развитие событийного туризма региона.

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