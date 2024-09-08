Эльмира Калимуллина: От нашего выбора сегодня зависит наше завтра

Заслуженная артистки Республики Татарстан Эльмира Калимуллина проголосовала на избирательном участке в казанской гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой.

- Каждый из нас ежедневно делает выбор в различных ситуациях. Выборы в Госсовет Республики Татарстан - событие особое. На выборах каждого из нас есть возможность реально повлиять на то, как будет развиваться наше общество, наша жизнь в ближайшем будущем. От нашего выбора сегодня зависит наше завтра, - рассказала Эльмира. - Я с удовольствием хожу на выборы, правда. Раньше такого ощущения у меня не было, а сейчас я понимаю, что мой голос, как и голос каждого из нас, очень важен для Республики, для страны.