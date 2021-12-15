 Енотовидную собаку, пойманную в казанском ЖК «Солнечный город», отправят на мараловую ферму
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Енотовидную собаку, пойманную в казанском ЖК «Солнечный город», отправят на мараловую ферму

В Госкомитете по биоресурсам рассказали, что здоровье собаки в порядке, но животное испытывает стресс.

Город
15 декабря 2021  12:30
Автор:
Елена Молчанова

Енотовидная собака, которую нашли на улице Урманче испытывает стресс, будет жить на мараловой ферме близ Казани, если ее владелец не объявится. Об этом пресс-служба Госкомитета по биоресурсам сообщила нашему изданию. 

Сейчас животное находится на станции по передержке и лечению диких животных.

«Состояние удовлетворительное. На данный момент (енотовидная собака) находится в стрессовом состоянии. Хозяева на данный момент не нашлись. Если владельцы не найдутся, будет жить на мараловой ферме», – рассказала пресс-секретарь госкомитета эксклюзивно для «КВ». 

 

Фото: © Госкомитет по биоресурсам РТ

Ранее в соцсетях выложили видео с сообщением о «еноте», который был обнаружен в подвале здания у «ЖК Солнечный». Местные жители не могли его выловить, поэтому через два часа после обращения приехали специалисты по отлову животных из Госкомитета. Они отметили, что зверь явно домашний. И поправили, что выловлен не енот, а енотовидная собака. 

 

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