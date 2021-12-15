Енотовидную собаку, пойманную в казанском ЖК «Солнечный город», отправят на мараловую ферму

Енотовидная собака, которую нашли на улице Урманче испытывает стресс, будет жить на мараловой ферме близ Казани, если ее владелец не объявится. Об этом пресс-служба Госкомитета по биоресурсам сообщила нашему изданию.

Сейчас животное находится на станции по передержке и лечению диких животных.

«Состояние удовлетворительное. На данный момент (енотовидная собака) находится в стрессовом состоянии. Хозяева на данный момент не нашлись. Если владельцы не найдутся, будет жить на мараловой ферме», – рассказала пресс-секретарь госкомитета эксклюзивно для «КВ».

Фото: © Госкомитет по биоресурсам РТ

Ранее в соцсетях выложили видео с сообщением о «еноте», который был обнаружен в подвале здания у «ЖК Солнечный». Местные жители не могли его выловить, поэтому через два часа после обращения приехали специалисты по отлову животных из Госкомитета. Они отметили, что зверь явно домашний. И поправили, что выловлен не енот, а енотовидная собака.