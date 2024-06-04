Еще один пляж на берегу Камы построили в Татарстане: он уже открыт

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Республика
4 июня 2024  15:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В посёлке Тихие Горы на берегу Камы построили новый пляж с набережной, предлагающий гостям уютное место для отдыха и развлечений. Это первый официальный пляж в Менделеевском районе, раньше люди отдыхали на диких территориях, что было небезопасно.

 

Фото: © Институт развития городов РТ

За год благоустройства береговая зона преобразилась: территорию расчистили от зарослей, высадили деревья и кустарники, а также создали удобную инфраструктуру.

Пляж предлагает различные зоны отдыха: от детской и спортивной площадок до гриль-зоны и места для палаток. Дизайнеры использовали теплый лиловый оттенок в оформлении набережной, что создает атмосферу рассвета и располагает к уютному отдыху.

 

Фото: © Институт развития городов РТ

Архитекторы сообщили, что они решили создать «территорию новых смыслов». Здесь можно перезагрузиться и восстановить силы в атмосфере спокойствия и красоты природы.

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