ESPN спрогнозировал выбор трёх россиян на драфте НБА

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Спорт
20 мая 2025  13:44
Автор:
Эдгар Витковский

Эксперт ESPN представил прогноз на драфт НБА-2025, по его оценке в этом году могут быть выбраны сразу три российских игрока. Наивысший пик драфта потенциально может достаться 19-летнему защитнику Егору Дёмину – под этим номером выбор принадлежит «Портленду».

55-й пик эксперт отдал 24-летнему центровому Владиславу Голдину, а 59-й номер достался 24-летнему тяжёлому форварду Виктору Лахину. Напомним, что последний раз россиянин драфтовался в 2013-м году: Сергей Карасёв был выбран под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс». Спустя год на драфт вышел Артём Клименко, но ни один клуб его не задрафтовал.

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