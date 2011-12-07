Жилой фонд Иннополиса пополнится новыми квартирами

В грядущую пятилетку Иннополис ожидает значительное расширение, сообщил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

В особой экономической зоне будут построены дома на 10 тысяч квартир, что в свою очередь позволить увеличить население города до 30 тысяч человек. В то же время планируется расширение деловых и торговых площадей.

Также к 2024 году в Иннополисе запланировано значительное улучшение социальной инфраструктуры. К этому времени в города появится около 2,5 тыс мест в детских сада и столько же — в школах.

Кроме того, в скором будущем в Иннополис ожидается привлечение инвестиций на 43 млрд рублей. ОЭЗ обзаведется 9 новыми резидентами, которые создадут 250 рабочих мест единовременно и до 500 — в ближайшие три года.