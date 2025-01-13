Фарид Мухаметшин поздравил журналистов РТ с профессиональным праздником

Сегодня в региональном общественно-государственном объединении «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» состоялась традиционная встреча Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина с руководителями федеральных СМИ и корреспондентских пунктов федеральных СМИ, работающих в Татарстане, а также республиканских и городских СМИ. Она посвящена Дню российской печати, который отмечается 13 января. Также на мероприятии была представлена выставка «ТАТМЕДИА на СВО».

- Журналистский корпус Татарстана хорошо подготовлен и способен решать трудные задачи в столь непростое время, которое мы вместе с вами сейчас переживаем, - сказал представителям СМИ Фарид Мухаметшин. Он сравнил журналистику с парламентом: везде есть разные мнения, суждения, а также большая ответственность.

- Мы все вместе, в одной упряжке с руководством республики, служим многонациональному народу Татарстана, - подчеркнул Фарид Хайруллович. - Главное помнить, что самое дорогое, что у нас есть - это мир, согласие и дружба.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев объяснил, что место проведения мероприятия выбрано не случайно, ведь в 2025 году празднуется 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также этот год объявлен Годом защитника Отечества.

Еще сегодня были вручены награды отличившимся журналистам. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и КФУ по поводу подготовки кадров для отрасли СМИ в РТ.

К слову, на мероприятии выступили военный оркестр Росгвардии и заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка Казанской городской филармонии Марина Карпова.