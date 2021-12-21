 Фазлеева: больше всего туристов в Татарстане ожидается с 2 по 5 января
news_header_top_970_100

Фазлеева: больше всего туристов в Татарстане ожидается с 2 по 5 января

Всего в республике  принять путешественников готовы 380 аккредитованных отелей.

Республика
21 декабря 2021  12:09

Большая часть туристов приедет в Татарстан после празднования Нового года - с 2 по 5 января. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
 
«На сегодня загрузка отелей составляет порядка 70%, с 2–5-го ожидается загрузка 80% и с 6-го по 10-е число – 50%. Основной поток туристов в Татарстан будет с 2 по 5 января», – сказала Фазлеева.

При этом при организации туров всех желающих посетить республику предупреждают о санитарно-эпидемиологических ограничениях, действующих в регионе. Так, например, для посещения заведений общепита и культурных учреждений, а также для передвижении на общественном транспорте необходимы QR-коды. 

Всего в республике принять путешественников готовы 380 аккредитованных отелей, а самым популярным туристических направлений в Татарстане остается резиденция Кыш Бабая, для прохода на территорию которой также требуется QR-код.

Напомним, в этом году в Татарстане впервые лауреатом премии «Лидер туризма» стали организаторы глэмпинга. 

Новости
ТАНЕКО в 2022 году повысит план переработки нефти на 28%
В Казани компания молодых людей напала на курьеров доставки продуктов
«Айтишники» с зарплатой 400 тыс. рублей и контролер QR-кодов: как изменился рынок труда в РТ за год
«Айтишники» с зарплатой 400 тыс. рублей и контролер QR-кодов: как изменился рынок труда в РТ за год
В Казани таксист Uber избил пассажирку и силой вытащил ее из автомобиля
Казанцам показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»
Из казанских школ и детсадов эвакуировали детей из-за сообщений о взрывных устройствах
На строительство парковки у Кабмина Татарстана потратят 741 млн рублей
Казанцы попали в пятерку финансово-активных граждан России