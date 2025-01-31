Федор Батков рассказал, почему бурого медведя исключили из Красной книги РТ

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Республика
31 января 2025  13:01

В 2024 году бурый медведь официально перестал быть частью Красной книги Татарстана. Об этом заявил Федор Батков, председатель Госкомитета РТ по биоресурсам, на итоговой коллегии. За последнее десятилетие популяция медведей в регионе выросла в три раза, достигнув 97 особей по данным прошлого года.  

Бурый медведь находился под охраной с момента создания Красной книги Татарстана в 1995 году. Однако благодаря значительному увеличению численности вид перешел в категорию охотничьих ресурсов. Основные места обитания медведей сосредоточены в Западном и Восточном Предкамье, включая Агрызский, Мамадышский, Рыбно-Слободский и Зеленодольский районы. При этом около 70% особей остаются на зимовку в республике.  

Рост популяции бурых медведей связан с общероссийской тенденцией увеличения их численности. Животные осваивают новые территории, а интерес охотников к их добыче снижается. Это решение отражает успехи в сохранении биоразнообразия, но требует дальнейшего контроля для поддержания устойчивости популяции.

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