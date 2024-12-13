Фермеры РТ получают поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

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13 декабря 2024  15:44

Свыше 420 фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в Татарстане получили поддержку благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот проект, запущенный в 2019 году, сосредоточен на помощи малым формам хозяйствования, производящим почти 50% от валовой сельскохозяйственной продукции республики, а это порядка 128,1 миллиардов рублей.

Поддержка направлена на разные аспекты развития бизнеса — от идеи до выхода на международный рынок. Как новички, так и опытные фермеры могут рассчитывать на разнообразные формы помощи, включая консультационные, образовательные и финансовые услуги.

В рамках проекта осуществляется предоставление субсидий кооперативам, а также гранта «Агростартап», который помогает покрыть часть затрат на создание и развитие крестьянских и фермерских хозяйств. С момента запуска программы 342 новых предпринимателя получили поддержку на сумму 1,1 миллиарда рублей. Это содействие способствовало созданию более 500 рабочих мест и увеличению поголовья скота: на 10 тысяч крупного рогатого скота, из которых 4 тысячи — коровы, 500 — лошади, 150 тысяч — птица и 3 тысячи — овцы.

Национальный проект также обеспечил субсидии для 82 кооперативов общей суммой 1 миллиард рублей, из которых только в этом году 50 кооперативов получили 215,6 миллионов рублей.

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