Фестиваль «Радио Победа» в Казани соединит эпохи

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Город
6 мая 2025  16:26

7 мая в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет фестиваль «Радио Победа», посвященный Дню радио и 80-летию Победы. Гостей ждут исторические реконструкции, выставка о подвиге связистов, мастер-классы по азбуке Морзе и радиотехнике, а также демонстрация современных технологий связи.

Ключевыми событиями станут награждение ветеранов отрасли, иммерсивная экскурсия «Связь времен» и лекции о развитии радиовещания от военных лет до наших дней. Организаторы — цифровая команда Татарстана — создают «мост между героическим прошлым и технологичным будущим».

Фестиваль начнется в 14:00. Мероприятие проходит в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ. Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам, подчеркнув их вклад в современную Россию.

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