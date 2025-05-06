Фестиваль «Радио Победа» в Казани соединит эпохи

7 мая в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет фестиваль «Радио Победа», посвященный Дню радио и 80-летию Победы. Гостей ждут исторические реконструкции, выставка о подвиге связистов, мастер-классы по азбуке Морзе и радиотехнике, а также демонстрация современных технологий связи.

Ключевыми событиями станут награждение ветеранов отрасли, иммерсивная экскурсия «Связь времен» и лекции о развитии радиовещания от военных лет до наших дней. Организаторы — цифровая команда Татарстана — создают «мост между героическим прошлым и технологичным будущим».

Фестиваль начнется в 14:00. Мероприятие проходит в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ. Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам, подчеркнув их вклад в современную Россию.