Фирма из Татарстана подозревается в неуплате налогов на 36 млн рублей

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Республика
31 июля 2024  12:13

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, директор татарстанской фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 36 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, директор и учредитель организации с 2021 по 2023 года заключали сделки по продаже имущества самим себе занижая при этом цены относительно рыночных. Для этого в налоговую службу подавались документы и декларации, которые содержали ложную информацию об отношениях с различными организациями.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним ранее стала известна сумма уплаченных налогов самозанятыми за 5-летний срок в РТ.

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