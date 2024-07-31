Фирма из Татарстана подозревается в неуплате налогов на 36 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, директор татарстанской фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 36 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, директор и учредитель организации с 2021 по 2023 года заключали сделки по продаже имущества самим себе занижая при этом цены относительно рыночных. Для этого в налоговую службу подавались документы и декларации, которые содержали ложную информацию об отношениях с различными организациями.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним ранее стала известна сумма уплаченных налогов самозанятыми за 5-летний срок в РТ.