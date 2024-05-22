Форум министров образования пройдёт в начале июня в Казани

В ИТ-парке имени Башира Рамеева проведут Международный форум министров образования «Формируя будущее». Он состоится во второй раз, в даты с 10 по 11 июня.

В столицу Татарстана приедут работники сферы образования из ста стран мира. Приглашены также министр просвещения России Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. На площадке их встретит Рустам Минниханов.

По информации организаторов, участники обсудят успешные примеры системы образования России и взаимосотрудничество между странами БРИКС.