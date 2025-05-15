Форвард «Ак Барса» номинирован на приз самому ценному игроку регулярки

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов номинирован на приз самому ценному игроку регулярки – «Золотая клюшка», сообщает пресс-служба КХЛ. За награду форвард будет конкурировать с нападающими «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо и «Трактора» Максима Шабанова.

В минувшем регулярном чемпионате Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах, побив клубный снайперский рекорд в КХЛ. Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром регулярки – он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах. Шабанов завершил первый этап чемпионата с 67 (23+44) очками после 65 матчей.