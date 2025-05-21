Форвард ЦСКА доигрывал серию с УНИКСом с переломом кисти

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что форвард клуба Никита Курбанов доигрывал четвёртый матч серии с УНИКСом (76:64) с переломом одной из костей кисти. Уточняется, что игрок получил повреждение уже в первой четверти встречи, но сумел доиграть матч. В этой встрече Курбанов набрал два очка, став при этом лидером ЦСКА по количеству подборов (7).

Обследование показало, что форварду требуется оперативное вмешательство, в финальной серии он принять участие не сможет. Отметим, что в сезоне 2024/25 Курбанов провёл 49 матчей, набирая в среднем 3,7 очка за игру при 3,8 подборах.