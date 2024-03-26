Ведомство призвало незамедлительно информировать правоохранительные органы о призывах к совершению терактов. Особое внимание следует уделить несовершеннолетним и объяснить им важность избегания общения и переписки с такими абонентами. В случае получения подобных сообщений необходимо срочно сообщить об этом правоохранительным органам. Сообщения с призывами к террористическим актам начали поступать даже детям из Татарстана.
ФСБ призвала россиян проявить бдительность в связи со звонками с призывами к терактам
После теракта в «Крокус Сити Холл» по стране стали поступать сообщения о телефонных угрозах терактов. ФСБ призывает граждан проявить бдительность в связи с этим, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.