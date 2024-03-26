ФСБ призвала россиян проявить бдительность в связи со звонками с призывами к терактам

После теракта в «Крокус Сити Холл» по стране стали поступать сообщения о телефонных угрозах терактов. ФСБ призывает граждан проявить бдительность в связи с этим, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

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Республика
26 марта 2024  17:39
Автор:
Владислав Косолапкин

Ведомство призвало незамедлительно информировать правоохранительные органы о призывах к совершению терактов. Особое внимание следует уделить несовершеннолетним и объяснить им важность избегания общения и переписки с такими абонентами. В случае получения подобных сообщений необходимо срочно сообщить об этом правоохранительным органам. Сообщения с призывами к террористическим актам начали поступать даже детям из Татарстана.

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