ФСБ Татарстана предупреждает о мошеннических письмах от имени госорганов

Управление ФСБ по Республике Татарстан сообщает о массовой рассылке фальшивых писем, якобы исходящих от государственных структур. Мошенники, маскируясь под сотрудников ФСБ и других ведомств, пытаются получить конфиденциальную информацию об оборонных предприятиях, производственных процессах и логистических схемах. Для придания правдоподобности злоумышленники используют электронные адреса, похожие на официальные (например, с доменами, напоминающими сайты ФСБ или Национального антитеррористического комитета). Однако настоящие госорганы никогда не запрашивают подобные сведения через электронную почту.

ФСБ напоминает актуальные официальные контакты:

- Единственный легитимный сайт ФСБ - www.fsb.ru

- Электронная почта УФСБ по Татарстану - tatarstan@fsb.ru

- Официальный сайт НАК - www.nak.gov.ru

Все обращения граждан принимаются исключительно через электронную приемную на сайте ФСБ. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не отвечать на подозрительные запросы.

