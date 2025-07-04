ФСБ Татарстана предупреждает о мошеннических письмах от имени госорганов

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Республика
4 июля 2025  09:32
Автор:
Елизавета Черкина

Управление ФСБ по Республике Татарстан сообщает о массовой рассылке фальшивых писем, якобы исходящих от государственных структур. Мошенники, маскируясь под сотрудников ФСБ и других ведомств, пытаются получить конфиденциальную информацию об оборонных предприятиях, производственных процессах и логистических схемах.  Для придания правдоподобности злоумышленники используют электронные адреса, похожие на официальные (например, с доменами, напоминающими сайты ФСБ или Национального антитеррористического комитета). Однако настоящие госорганы никогда не запрашивают подобные сведения через электронную почту.  

ФСБ напоминает актуальные официальные контакты:  
- Единственный легитимный сайт ФСБ - www.fsb.ru  
- Электронная почта УФСБ по Татарстану - tatarstan@fsb.ru  
- Официальный сайт НАК - www.nak.gov.ru  

Все обращения граждан принимаются исключительно через электронную приемную на сайте ФСБ. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не отвечать на подозрительные запросы.
 

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