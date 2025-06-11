ГАИ Казани рассказала о графике работы на праздничные дни

В преддверии длинных выходных, связанных с празднованием Дня России, Госавтоинспекция Казани опубликовала обновленный график работы своих подразделений. Изменения коснутся нескольких дней — с 12 по 15 июня.

Основные изменения:

Отделения регистрации автотранспорта (Оренбургский тракт, 5 и Тэцевская, 5) не будут работать 12, 13 и 15 июня, но 14 июня прием граждан пройдет в стандартном режиме.

Экзаменационный отдел (ул. Модельная, 10) также закроется 12, 13 и 15 июня, а 14 июня будет принимать заявления с 8:00 до 16:00.

Районные подразделения ДПС не будут проводить разбор ДТП и принимать граждан 12, 14 и 15 июня, но 13 июня возобновят работу в обычном режиме.

Центры оформления ДТП продолжат функционировать без изменений, включая праздничные дни.

Отделение административной практики (Оренбургский тракт, 5) откроется только 13 и 14 июня с 8:00 до 12:00.

ГАИ рекомендует казанцам заранее планировать визиты и по возможности использовать портал «Госуслуги» для записи на прием — это поможет избежать очередей и сэкономить время.

Актуальную информацию о работе ведомства можно уточнить в официальном Telegram-канале.