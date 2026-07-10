«Гаражную амнистию» в Татарстане продлили до 2031 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Механизм, запущенный в 2021 году по инициативе Росреестра, позволяет гражданам в упрощённом порядке оформлять капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса (до конца 2004 года), и земельные участки под ними.

В Татарстане с момента действия закона зарегистрировано более 25,5 тысячи объектов – около 10 тысяч гаражей и свыше 15,6 тысячи участков. Только за первое полугодие 2026 года оформлено почти 1600 земельных участков и 1015 гаражей.

Как отметили в Росреестре РТ, амнистия носит социальный характер и помогает людям легализовать имущество без лишних бюрократических процедур. Депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула, что продление программы связано с её востребованностью – многие граждане ещё не успели оформить свои гаражи. Важное условие: объекты не должны быть признаны самовольными постройками.