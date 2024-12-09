Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о текущих трансферной ситуации

По его словам, на данный момент клуб не проводит переговоры по поводу защитника «Авангарда» Павла Коледова и не планирует обменивать нападающего Егора Коршкова. Ранее также обсуждался возможный обмен защитника Дмитрия Юдина в омский клуб.

— Мы не обсуждали ни Коледова, ни Юдина. Егор Коршков остаётся в нашей команде. В его игре бывают взлёты и падения, но он всё же на правильном пути к восстановлению формы, — отметил Валиуллин.

К тому же, генменеджер подтвердил интерес СКА к нападающему Илье Сафонову. Валиуллин также добавил, что клуб активно ищет новых игроков за границей.

— Да, были предварительные контакты, но пока ничего конкретного. Что касается легионеров, мы смотрим варианты, однако иностранные хоккеисты сейчас не так охотно соглашаются на переходы, как это было ранее. Мы ведем несколько диалогов, но многие из них по-прежнему связаны контрактами. Страны Европы, в частности, проявляют опасения в этом вопросе. Мы следим за ситуацией, но детали раскрывать не будем, — добавил генменеджер в интервью «Чемпионату».

Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закроется 27 декабря, после чего команды не смогут производить обмены и подписывать новых игроков.

На данный момент «Ак Барс», сыграв 32 матч, занимает третью позицию в Восточной конференции с 44 очками. В последней игре команда потерпела поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе в овертайме со счётом 2:3.