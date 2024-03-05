«Гений современности»: свет, цвет и жизнелюбие Зураба Церетели

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - человек известный во всем мире. Его скульптуры украшают площади и улицы многих городов планеты. В 2018 году в Казани был установлен памятник Рудольфу Нуриеву, созданный Мастером.

Экспозиция «Гений современности» (12+) открылась в рамках большого выставочного проекта, который приурочен к 90-летнему юбилею художника. Этот проект - подарок Зураба Церетели и Российской академии художеств всем ценителям изобразительного искусства.

Как рассказала вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова, выставки работ Зураба Церетели параллельно проходят сразу в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Перми, Мурманске и Казани. Также выставка состоялась в Национальном музее изобразительных искусств Китая в Пекине. Все экспозиции абсолютно разные. В Казани представлены 120 работ - живопись, шелкография, скульптуры, созданные Зурабом Константиновичем за последние 10 лет. Некоторые из них экспонируются впервые.

Братья. Зураб Церетели Фото: Ольга Иванычева

Зурабу Церетели исполнилось 90, но он до сих пор работает каждый день, дает мастер-классы. Все поражаются его энергии, работоспособности, открытости миру. Его работы полны света, цвета, жизнелюбия, радости. Это очень яркая, эмоциональная, молодая живопись.

- Для нас большая честь представить экспозицию Зураба Церетели. Многие музеи, галереи мира мечтают иметь в своих фондах работы Мастера. Не так давно к нам приезжала дочь Зураба Константиновича и передала в дар нашему музею две его работы: натюрморт и графику, - поделилась радостной новостью директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. - Зураб Церетели востребован во всем мире. Он не только художник, скульптор, он меценат, благотворитель и просто замечательный человек. В 2013 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» была его большая персональная выставка. Зураб Константинович лично присутствовал на церемонии открытия. Это был фурор.