«Гений современности»: свет, цвет и жизнелюбие Зураба Церетели

«Гений современности» - так называется выставка народного художника СССР и России Зураба Церетели, открывшаяся в Центре современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ.

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Город
5 марта 2024  10:55
Автор:
Ольга Иванычева

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - человек известный во всем мире. Его скульптуры украшают площади и улицы многих городов планеты. В 2018 году в Казани был установлен памятник Рудольфу Нуриеву, созданный Мастером. 

Экспозиция «Гений современности» (12+) открылась в рамках большого выставочного проекта, который приурочен к 90-летнему юбилею художника. Этот проект - подарок Зураба Церетели и Российской академии художеств всем ценителям изобразительного искусства. 

Как рассказала вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова, выставки работ Зураба Церетели параллельно проходят сразу в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Перми, Мурманске и Казани. Также выставка состоялась в Национальном музее изобразительных искусств Китая в Пекине. Все экспозиции абсолютно разные. В Казани представлены 120 работ - живопись, шелкография, скульптуры, созданные Зурабом Константиновичем за последние 10 лет. Некоторые из них экспонируются впервые. 

 Братья. Зураб Церетели 

Фото: Ольга Иванычева

Зурабу Церетели исполнилось 90, но он до сих пор работает каждый день, дает мастер-классы. Все поражаются его энергии, работоспособности, открытости миру. Его работы полны света, цвета, жизнелюбия, радости. Это очень яркая, эмоциональная, молодая живопись. 

- Для нас большая честь представить экспозицию Зураба Церетели. Многие музеи, галереи мира мечтают иметь в своих фондах работы Мастера. Не так давно к нам приезжала дочь Зураба Константиновича и передала в дар нашему музею две его работы: натюрморт и графику, - поделилась радостной новостью директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. - Зураб Церетели востребован во всем мире. Он не только художник, скульптор, он меценат, благотворитель и просто замечательный человек. В 2013 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» была его большая персональная выставка. Зураб Константинович лично присутствовал на церемонии открытия. Это был фурор. 

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