Герой из Зеленодольска ищет спасшую его медсестру

Ефрейтор Петр Карсаков, 38-летний герой из Зеленодольска, был удостоен ордена Мужества за проявленную отвагу в зоне СВО. Несмотря на перенесенную сложную операцию и продолжающуюся реабилитацию, он лично присутствовал на церемонии награждения, подчеркнув важность этого события для себя и своей семьи.

В январе прошлого года, во время боев на Луганском направлении, Петр попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелое ранение. После продолжительного лечения в различных госпиталях, включая Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова, он продолжает восстановление в Татарстане, окруженный заботой близких.

Особую благодарность Петр выражает медсестре Маше из Татарстана, которую он считает своей спасительницей. Боец надеется найти девушку, чтобы лично поблагодарить за ее самоотверженный труд и героизм.

В настоящее время Петр адаптируется к мирной жизни и восстанавливает здоровье, мечтая как можно скорее вернуться в строй и вновь встать на защиту Родины. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».