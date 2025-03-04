Герой России Расим Баксиков поделился впечатлениями о встрече Путина и Минниханова

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Республика
4 марта 2025  09:23

Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков поделился своими впечатлениями от встречи Президента РФ Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, подчеркнув важность согласия для достижения успеха. Как сообщает «Татар-информ», особое впечатление на него произвела фраза: «Без согласия не может быть и успеха». По мнению Баксикова, в Татарстане царит полное взаимопонимание во всех сферах жизни.

Депутат отметил, что Рустам Минниханов в своем докладе акцентировал внимание на выполнении обязательств по заключенным контрактам с начала специальной военной операции. Также были затронуты вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления городов, находящихся под патронажем республики. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки и работа с детьми, прибывшими из новых регионов России.

Расим Баксиков особо выделил стабильную ситуацию в Татарстане, где отсутствуют межконфессиональные и межнациональные разногласия. Это, по его мнению, создает прочную основу для дальнейшего развития. Он также обратил внимание на значительные экономические успехи республики, подчеркнув ее роль как одного из ключевых регионов, поддерживающих стабильность и процветание России.

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