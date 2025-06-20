Герои рядом: в Татарстане наградили победителей литературного конкурса

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан проходит торжественное награждение победителей литературного конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом». Этот конкурс, объявленный РА «Татмедиа» в ноябре прошлого года, собрал 136 заявок от авторов из разных уголков республики и даже из других регионов России.

Участники представили свои работы в пяти номинациях на русском и татарском языках: от повестей и рассказов до поэм и очерков. Награду в номинации «Повесть» вручила Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, подчеркнув важность этого события для патриотического воспитания молодежи.

В жюри конкурса вошли 22 специалиста, а председателем стал директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов. Важно, что творчество участников помогает донести историю героизма до будущих поколений.