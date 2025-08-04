Герои СВО из Татарстана будут учиться управлению у Асгата Сафарова

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Республика
4 августа 2025  10:02
Автор:
Владислав Косолапкин

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с победителями программы для ветеранов СВО «Батырлар. Герои Татарстана» и теперь будет их наставником. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба главы республики.

Участники программы Артем Альмишев и Анвар Мухаметзянов рассказали Сафарову о своих планах, ожиданиях от обучения и готовности участвовать в патриотических проектах для молодежи.

Асгат Сафаров пожелал им успехов в учебе и предложил пройти стажировку в Администрации Раиса РТ. Такие встречи планируют проводить регулярно.

Программа «Батырлар» включает 500 часов обучения по государственному и муниципальному управлению, а наставничество - ее важная часть. Ранее Рустам Минниханов назначил наставников для всех 45 участников из числа министров и глав районов.

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